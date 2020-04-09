أسماء أبو اليزيد تطرح "رغم المسافة" بالتعاون مع مسار إجباري

طرحت الممثلة والمغنية أسماء أبو اليزيد، أغنية جديدة بعنوان "رغم المسافة"، وذلك بالاشتراك مع فريق مسار إجبارى، عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
وروجت "أسماء" للفيديو كليب من خلال صورة من أحد مشاهد الفيديو، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وقد تم تصوير كليب الأغنية، وتسجيلها والعمل على المونتاج الخاصبها عن بعد، بالتعاون مع أحد شركات الاتصالات، حيث كان كل فرد في الفريق في منزله منفصل عن الآخرين، والأغنية من كلمات دعاء عبد الوهاب، وألحان هاني الدقاق.
ومن ناحية أخرى، إنتهت الفنانة أسماء أبو اليزيد من تصوير مشاهدها في فيلم "الحارث"، للنجم احمد الفيشاوى،ياسمين رئيس، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، ويشارك في بطولة الفيلم كلاً من: أسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل من إخراج محمد نادر فى أول أعماله الطويلة.
يذكر أن، آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .
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