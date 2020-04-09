رغم وفاة جدتها..أنغام "اون لاين" على قناة وزارة الثقافة

يذاع، حالياً، حفل الفنانة أنغام، عبر قناة وزارة الثقافة على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

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يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك"، ويسبق أنغام في الأمسية الفنية نفسها العرض

المسرحي "أوبرا بنت عربي"، من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الهمم التابعة للبيت الفني للمسرح، ويجمع بين الأداء الدرامي والاستعراضات الغنائية، ويدور فى شكل أسطوري حول المختلفين وأصحاب الهمم.

عرض "أوبرا بنت عربي" يصاحبه أداء

صوتي لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب وهو من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحي، محمد السعداوي، هاني عبدالحي، من إخراج هشام علي.

وكانت قد توفيت، مساء، اليوم، جدة المطربة أنغام لوالدها الموسيقار، محمد علي سليمان، عن عمر ناهز 90 عاما، بسبب أمراض الشيخوخة.

ودُفن جثمان الراحلة في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، فيما تقرر عدم إقامة عزاء والاكتفاء بالجنازة