شاهد.. سلمان خان يشكر جمهوره لهذا السبب

نشر الفنان العالمي سلمان خان بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ووجه سلمان خان رسالة شكر إلى Advertisements جمهوره، قائلًا: أشكركم على الاستماع وفهم خطورة هذا الوضع البلد في .. بارك الله في كل واحد منا ويحفظنا جميعًا .. الهند تحارب جمهوره، قائلًا: أشكركم على الاستماع وفهم خطورة هذا الوضع البلد في .. بارك الله في كل واحد منا ويحفظنا جميعًا .. الهند تحارب كورونا يذكر أن الفنان العالمي سلمان خان شارك مؤخرًا في بطولة فيلم بهارات، وهو من تأليف سوجين بارك، وإخراج علي عباس ظفر، وبطولة كل من سلمان خان، كاترينا كايف، ديشا باتاني، جاكي شروف، فارون داوان، تابو.

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