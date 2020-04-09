جورج كلوني وزوجته يتبرعان بمليون دولار لمتضرري كورونا

تبرع النجم العالمي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين، بمبلغ مليون دولار لمساعدة الأشخاص المتضررين من جائحة كورونا.
تقديم مبلغ إضافي قدره 300 ألف دولار لثلاث جمعيات خيرية دولية، من بينها بنك الطعام اللبناني.
وقدم الزوجين مبلغ 250 ألف دولار لكل من أكاديمية الأوسكار، ونقابة ممثلي الشاشة في لوس أنجلوس لمساعدة العمال المتضررين من توقف إنتاج الأفلام والمسلسلات، كما تم
وزوجته الممثلة بلاك ليفلى، اللذان تبرعا بمبلغ مليون دولار، لاثنين من منظمات الغذاء، وذلك لمساعدة بعض السكان الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا.
وينضم "كلوني" لقائمة طويلة من نجوم هوليوود، قد أعلنوا تقديم الدعم لمتضرري الوباء، منهم النجم رايان رينلدوز
في الوقت نفسه، كشف النجم جاستين تيمبرليك عن تبرعه لصالح واحد من بنوك الطعام في ممفيس بولاية تينيسى الأمريكية، كما تبرعت المغنية ريهانا بمبلغ 5 ملايين دولار من خلال مؤسستها الخيرية.
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