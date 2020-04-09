بالفيديو-شاهد طرافة طلال مارديني وهكذا تواصل مع معتصم النهار-بالصورة والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل السوري ​طلال مارديني​ صورة له في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتواصل مع الممثل السوري ​معتصم النهار​ في اتصال بالفيديو من أجواء الحجر المنزلي وعلق عليها :"انا و عصوم من داخل الحجر المنزلي"، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيهما.

من ناحية أخرى، يشتهر مارديني بطرافته وهو كان نشر مقطع فيديو التقطه زميله الممثل السوري ​باسم ياخور​ وهو يقلد صوت الطيور وعلق عليه :"اخرتي صرت احكي مع الطيور اللي شتقلي يجي يزورني بالعصفورية الطابق السادس الغرفة. 606

طبعا الفيديو قديم من تصوير الحبيب باسم ياخور وكنا بضيافة الغالي ابو خليفة".، ورد عليه ياخور في تعليق فكتب :"لسه بدك تنكش فيديوهات الالفين وواحد على هالحجر اللي ما بيرحم حاجزلك الغرفة اللي جنبي بالعصفوية".



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