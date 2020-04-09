جان يامان النجم المفضل من الإسبانيات ورسالة أمل لمعجبيه الإيطاليين-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - استذكر الممثل التركي الشهير ​جان يامان​ ريارته لإيطاليا وعبّر عن أمله في منشور في إحدى صفحاته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن أمله بلقاء محبيه في هذا البلد مرة أخرى متمنياً أن يراهم قريباً وقد تحسن الوضع في إيطاليا، ونشر صورة له من الرحلة التي قام بها وعلق عليها :"إنها صورة من وقت رحلتي إلى إيطاليا قبل بضعة أشهر .. لقد كان يومًا رائعًا. آمل أن ألتقي بكم جميعاً وأن أعانقكم مرة أخرى في أقرب وقت ممكن. نحن متميزون ولكن متحدون دائمًا. أنا بخير ، أنتم بخير أيضًا. كل شيء سيكون على ما يرام. اراكم قريبا".

وقالت صحيفة "تقويم" التركية، أمس الأربعاء، إن جان يامان تفوق على نجوم من هوليوود وكذلك من إسبانيا وتركيا، في الاستفتاء الذي تم إجراؤه لمعرفة من تفضل الاسبانيات من النجوم لقضاء فترة الحجر المنزلي معه في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وكغيره من النجوم يعيش جان يامان في الحجر المنزلي، يحاول استغلال وقته والتواصل مع جمهوره، حيث أعلن قبل أيام قليلة أنه يتعلّم اللغة الإسبانية للاستفادة من وقته.