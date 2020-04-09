عبد المجيد عبد الله ينقل الستوديو إلى بيته ..والسبب؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​ متابعيه لألبومه المنتظر وشاركهم بمقطع فيديو يظهره وهو يصوّر مراحل التحضيرات وذلك من منزله حيث يبدو أنه نقل معدات الستوديو إليه ويظهر مهندس الصوت عادل عمر خلال عمله ويسمع في الخلفية صوت المغني السعودي في واحدة من أغنياته المرتقبة.

إشارة إلى أنه رغم تفشي فيروس كورونا في العالم وفرض الحجر المنزلي في السعودية، إلا أن الفنان السعودي عازم على إنهاء ألبومه بعد انتظار عشاقه له بفارغ الصبر.

وكان عبد الله نشر مقطعاً من كلمات أغنية سيضمها إلى ألبومه وكتب :"إنت من دونك سواد العمر حالك دون شمسك مابقت قيمه لظلالي بس قلـبٍ راح من صدري وجالك في أمـان اللي يحبّـك و انت غـالي وحالي لاتسأل عليه الحال حالك إنت لـو طيّب فـ انـا ياطيب حـالي عمل عظيم الجادل مبهم2020".



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