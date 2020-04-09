ناشطة سعودية تغضب جمهور راغب علامة وتنسب لنفسها نجاح أغنيته في بلدها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الناشطة السعودية ​هند القحطاني​ الجدل وأغضبت جمهورالفنان اللبناني ​راغب علامة​ بعدما نسبت لنفسها نجاح أغنيته "اللي باعنا" في السعودية.

وأطلت القحطاني في مقطع فيديو بصفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فقالت :""أي أغنية أنزلها عندي بسناب تضرب، مثل أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، صار أغلب جمهورها سعودي، وقبل ما أشغلها.. ما كان حد يعرف فيها، وعلشان كده راغب علامة لما راح الرياض افتتح المسرح بالأغنية والجمهور كان حافظ الكلمات.. ويعني ضربت".

واتهمها جمهور الفنان اللبناني المحبوب بالغرور وتعمد إثارة الجدل معبرين عن سخطهم من هذا الادعاء الذي لا يمت للحقيقة بصلة.

كلمات هند القحطاني جعلتها تتلقى العديد من الانتقادات من جانب متابعيها الذين اتهموها بالنرجسية وضيق الأفق ومحاولة لفت الانتباه على حساب ربط اسمها بالمشاهير، كما فعلت منذ أيام بانتقادها للفنان سعد المجرد بكلمات حادة وقاسية.

من جهة أخرى أعلنت الناشطة السعودية أنها لا تمانع مغادرة المنزل والتجول في الأرجاء، ولكن قد يتم غلق المطاعم والبنوك في أي وقت، وحتى سيتم فرض نظام العمل من المنزل للموظفين الحكوميين.

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