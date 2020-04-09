نوال الزغبي تتحول لشخصية كرتونية تقدم النصائح للوقاية من كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - قام أحد معجبي الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ بتصميم مقطع فيديو إرشادي صغير يحوي خمس نصائح للوقاية من خطر الإصابة من فيروس كورونا.

واللافت في الفيديو هو أنه نسبه إلى فنانته المحبوبة كما صمم لها شخصية كرتونية، وقد أبدت الزغبي إعجابها الكبير به وعلقت عليه :"أحببته كثيراً شكراً"، كما قامت بمتابعة المعجب الأمر الذي جعل فانز نوال يهنئونه على هذا الأمر.

وكانت الفنانة اللبنانية شاركت جمهورها بمقطع فيديو يظهر مشهداً من شاطئ البحر بمنطقة في فنزويلا وقد غطته الأسماك وعلقت عليه :"هيدا المنظر ب فنزويللا... العالم جاعت ..ما قادرة تاكل... بس ربنا كريم وموجود معنا لتكن مشيئتك".

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