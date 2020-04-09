فن ومشاهير

تراند اليوم : ياأسمر اللون .. أسما أبو اليزيد تخطف قلوب متابيعيها

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Amiraali 0 تبليغ

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نشرت الفنانة أسماء ابو اليزيد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” انستجرام “” صورة جديدة لها من تسجيل أغنية رغم المسافة .

علقت  أسماء ابو اليزيد على الصورة قائلة : أغنية #رغم-المسافة على يوتيوب ????

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

تحفة جدا فظيعة …ماشاء اللة حلوة … جميلة

يذكر أن أبرز أعمال أسماء أبو اليزيد، الموسم الأول من مسلسل “الآنسة فرح”، وهو من بطولة ، بجانب كل من أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .

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