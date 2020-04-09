تراند اليوم : ياأسمر اللون .. أسما أبو اليزيد تخطف قلوب متابيعيها

نشرت الفنانة أسماء ابو اليزيد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” انستجرام “” صورة جديدة لها من تسجيل أغنية رغم المسافة .

علقت أسماء ابو اليزيد على الصورة قائلة : أغنية #رغم-المسافة على يوتيوب ????

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

تحفة جدا فظيعة …ماشاء اللة حلوة … جميلة

يذكر أن أبرز أعمال أسماء أبو اليزيد، الموسم الأول من مسلسل “الآنسة فرح”، وهو من بطولة رانيا يوسف، بجانب كل من أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .