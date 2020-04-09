تراند اليوم : تفاصيل دور الفنانة هبة عبد الغني في مسلسل ليالينا

أوشكت الفنانة هبة عبد الغني، على الانتهاء من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل” ليالينا” المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2020 تحت قيادة المخرج أحمد صالح، حيث لا يتبقى لها سوى أيام وتنتهي من تصوير شخصيتها تماما وذلك بعدما كانت تتكتم على تفاصيل مشاركتها في العمل خلال الفترة الماضية.

وتستكمل هبة عبد الغني تصوير دورها خلال الأسبوع المقبل، وسط إجراءات وقائية احترازية مشددة من قبل شركة سينرجي الشركة المنتجة للمسلسل، ضد فيروس كورونا المستجد، حفاظا على طاقم العمل من هذا الفيروس اللعين الذي أصبح يهدد البشرية في الوقت الحالي.