تراند اليوم : الأسود يليق بنوال الزغبي في أحدث ظهور لها .. صورة

نشرت النجمة الذهبية، الفنانة نوال الزغبى عبر حسابها االشخصى بموقع التواصل الاجنماعى للفيديوهات والصور ” انستجرام ” صورة جديدة لها وظهرت فى الصورة بجمبسوت اسود انيق.

علقت نوال على الصورة قائلة : ذكريات كواليس اخر البوم.

ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : جميلة كالعادة ,,ايه القمر دة .. قمر.

وكانت حققت أغنية “القوية” للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 3 ملايين و100 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على يوتيوب.

أغنية “القوية” لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.