تراند اليوم : شوف جمال درة علي إنستجرام تجنن .. صورة

نشرت الفنانة التونسية دره صوره جديده عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور “انستجرام”.

ظهرت دره بإطلالة أنيقه وهي تحتسي مشروبها معلقة علي الصوره قائلة :الجمال في كل مكان احنا بس الي محتاجين نشوفه .

يذكر أن احدث أعمال دره الدرامية مسلسل بلا دليل إنتاج سينرجى، تأليف إنجى علاء، إخراج منال الصيفي وشاركها في البطولة خالد سليم ونيكولا معوض.

وعلي الجانب الآخر، شاركت درة فى فيلم “يوم وليلة” للنجم خالد النبوى وحنان مطاوع، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.