تراند اليوم : أنطوانيت نجيب تؤكد التزامها البيت و تعلق على كورونا: الله يتلطف فينا

أكدت الممثلة السورية ​أنطوانيت نجيب أنها تلتزم بالحجر المنزلي الصحي تفادياً لانتشار وباء كورونا، لكنها تضطر للخروج باعتبارها تزور المستشفى بشكل دوري بسبب كليتيها.

وعلقت على انتشار هذا الفيروس قائلة: “الله يتلطف فينا، دنيا آخر وقت، ما يحدث في العالم أمر مخيف ومريع، فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة أوقف الحركة في كل الكرة الأرضية”.

وتمنت أن يكون هذا الوباء درساً للإنسانية، بأن الإنسان كائن ضعيف مهما بلغت قوته، وأن المحبة والسلام هما السلاح الوحيد الذي يجب استخدامه بين الناس.

ويشار إلى أن أنطوانيت نجيب تغيب عن المشهد الدرامي هذا العام لأسباب صحية