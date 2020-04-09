ليدي غاغا: أبحث عن المزيد من الموسيقى والتمثيل

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت المطربة المثيرة للجدل، ليدي غاغا، أن الزواج والإنجاب هما قمة أولوياتها في الحياة في هذه الفترة، وهدف تسعى لتحقيقه في أقرب وقت، منوهة بأن الأمومة تجربة استثنائية تتمنى أن تخوضها.

وأشارت إلى أنها سعيدة في علاقتها مع رجل الأعمال مايكل بولانسكي، وتتمنى أن تتزوج وتكون أسرة في أسرع وقت ممكن، وقالت: “أريد أن أكون أماً”.

وأوضحت مطربة “حب غبي” أن لديها أهدافاً في الحياة تسعى لتحقيقها، من بينها المزيد من الموسيقى والغناء، والمزيد من التمثيل، والمزيد من عمل الخير مع مؤسستها غير الربحية التي تساند الشباب وتعني بصحتهم النفسية.

وصرحت بأنها تحلم بالأمومة، ولا تتخيل المتعة والسعادة من أن تحمل في أحشائها إنساناً يكبر بداخلها، وتكون وظيفتها الأساسية الحفاظ على حياته وصحته حتى تنجبه.

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وكانت نجمة “مولد نجمة” قد صارحت بعض صديقاتها بأنها في حالة حب كاملة مع خطيبها مايكل، وترى أنه الرجل المناسب لتبدأ معه أسرة رغم أنها انفصلت عن خطيبها السابق دان هورتون في أكتوبر الماضي.

وفيما يتعلق بأنشطتها الإنسانية، أشارت إلى أنها تتمنى أن تمول أبحاثاً للتخلص من الأمراض النفسية والألم العضلي الليفي المزمن الذي تعاني منه.

من جانب آخر، دعت غاغا معجبيها للتحلي بالمسؤولية والطيبة ومساعدة الآخرين، في محنة كورونا، واستثمار العزلة الإجبارية في التواصل مع محبيهم عبر التليفون أو الإنترنت.