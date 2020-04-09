شاب يحتفل بعيد ميلاده بطريقة كوميدية من وحي كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل رجل الأعمال السيد علي رامي مخلوف بعيد ميلاده بطريقة كوميدية من وحي أحداث أزمة فيروس كورونا ونشر فيديو له وهو يطفئ الشموع بمجفف الشعر ليتفاجأ في اليوم التالي ان الفيديو انتشر على مواقع عالمية وحصد ملايين المشاهدات، ومن هذه المواقع Endstv- pubity- vogueelite- daquan -ladbible.

وحقق على تكتوك اكتر من مليونين مشاهدة وتريندينغ على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة.

علي مخلوف يعتبر اصغر رجل اعمال سوري ويعيش حياته الشخصية بعيدا كل البعد عن الأضواء ومازال يدرس في الجامعة في دبي وكما ذكرت عدة مواقع سابقاً بأن هناك الكثير من النجوم السوريين والعرب والاجانب يتابعونه على مواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعلون معه بشكل دائم.