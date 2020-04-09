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أريين روبن يكشف عن إصابة زوجته بفيروس كورونا

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متابعة بتجــــــــــرد: كشف أريين روبن، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم السابق، أن زوجته برنادين، كانت قد أُصيبت بعدوى فيروس .

وقال اللاعب الهولندي في تسجيل صوتي: إن زوجته (36 عاماً)، أجرت فحصاً للكشف عن الفيروس، وجاءت النتيجة إيجابية، وذلك بعد أن ظهرت عليها أعراض مثل مشاكل في التنفس.

وأضاف روبن: «لم يكن هذا شعوراً جميلاً على الإطلاق، وأنا محظوظ تماماً أن المسألة لم تكن بالغة السوء»، وتابع: أن زوجته أجرت اختباراً في وقت لاحق، وجاءت النتيجة «سلبية لحسن الحظ»، وقال: إن الأسرة بقيت كلها في الحجر المنزلي.

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وأوضح روبن أن نتيجة فحصه وأطفاله جاءت سلبية.

وكان روبن قد اختتم مشواره في بايرن في الصيف الماضي بعد 10 سنوات، قضاها في النادي البافاري.

وتعتزم أسرة روبن العودة إلى هولندا في الصيف المقبل، وقال اللاعب الدولي السابق: «الوطن سيظل هو الوطن».

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