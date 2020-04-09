ليفاندوفسكي يواصل التبرع بالمال ضمن جهود مكافحة كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: تبرع روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني وزوجته آنا، بأكثر من 200 ألف زلوتي (48 ألف دولار) للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في بولندا.

وسيتم استخدام الأموال من خلال مستشفى في لانكت، لشراء مستلزمات وقائية للعاملين بها، بحسب ما ذكرته أورزولا تروينار المدير المالي في المركز الطبي لصحيفة «جازيتا فيبورسا» البولندية، اليوم الخميس.

وأضافت «نتلقى فواتير لمثل هذه المستلزمات كل يوم، الأسعار في ارتفاع، لدينا أسعار مختلفة في عقدنا، ولكن الأسعار مختلفة الآن».

ويعمل المستشفى الواقع في جنوب شرق بولندا على رعاية 90 حالة مصابة بفيروس كورونا، مع وجود 200 سرير على أهبة الاستعداد لاستقبال مرضى محتملين.

ومنذ منتصف الشهر الماضي تلقى المستشفى تبرعات بأكثر من مليون و300 ألف زلوتي.

Advertisements

وفي الشهر الماضي، قال ليفاندوفسكي وزوجته أنهما سيتبرعان بمليون يورو لمجال مكافحة كورونا.

وقال ليفاندوفسكي وزوجته لصحيفة «بيلد» الألمانية في ذلك الوقت «نحن جميعاً على دراية بالوضع الصعب الذي نعيشه».

وأضاف «اليوم نحن نلعب في فريق واحد، لنتحلى بالقوة في هذا الصراع، بإمكاننا مساعدة بعض الأشخاص، لنفعل ذلك».

وختم المهاجم البولندي بالقول «هذا الوضع يؤثر على كل واحد منا، ندعوكم لاتباع التعليمات والاستماع لنصائح المسؤولين».

وسجَّلت بولندا حتى الآن 5341 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بجانب 164 حالة وفاة.