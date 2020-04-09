مستشفى تايلاندي يصنّع دروعاً صغيرة للوجه للأطفال حديثي الولادة

متابعة بتجـــــــــرد: يقدّم إحدى المستشفيات في تايلاند رعاية خاصة إضافية للأطفال حديثي الولادة وسط تفشي وباء فيروس كورونا، من خلال منحهم دروعًا صغيرة رائعة للوجه.

فقد أظهرت الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأطفال حديثي الولادة في مستشفى باولو في مقاطعة ساموت براكارن في البلاد وهم يرتدون الدروع الواقية للوجه بينما يتغطون في بطانياتهم في جناح الولادة.

وأسعدت هذه اللقطات الآلاف من حول العالم بعد أن نشر الحساب الخاص بالمستشفى الصور على فيسبوك، وأرفق المنشور بتعليق: “لدينا تدابير حماية إضافية للصغار حديثي الولادة. لطيف جدًا…مبروك لجميع الأمهات والآباء”.