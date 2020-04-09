حمو بيكا وحسن شاكوش ضيفا رامز جلال فى رمضان

يعود النجم رامز جلال لبرامج المقالب مرة أخرى، بعدما ظهر خلال السنوات الماضية في شهر رمضان عبر برامجه التي امتازت بحالة من التشويق والإثارة، ويذاع البرنامج على قناة "إم بي سي مصر".

وضيفا أولى حلقات البرنامج، الذي انتهى رامز جلال من تصويره بشكل كامل منذ أيام، هما مطربا المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش.

ويظهر رامز خلال هذا العام من خلال برنامج جديد يعتمد في الأساس على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" الذي يتم خداع الضيف به، وتبدأ المذيعة أروى، التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج من الصورة ويفاجئ الضيوف.

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