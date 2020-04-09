31 مليون مشاهدة لـ break my heart من "دوا لبيا"

حققت المغنية البريطانية دوا ليبا 31 مليون ونصف مشاهدة بكليب اغنيتها الجديدة Break My heart بعد اكثر من اسبوع على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب. اغنية Break my heart من البوم دوا ليبا الجديد Future Nostalgia الذي قدمت موعد طرحه ليكون في اواخر شهر مارس بدلا من ابريل بعد تسريبه عبر الانترنت. وتصدر البوم Future Nostalgia قائمة آي تيونز ولائحة الـ بيل بليبورد، كما اصبحت دوا لبيا تريند يوم الجمعة الماضية بالتزامن مع طرح البومها الجديد. ويضم الالبوم 11 اغنية منها don't start now, cool , physical , levitating, pretty Please, halluncinate, love again , good in bed , boys will be boys. Advertisements قد يهمك أيضا: دوا ليبا تلفت الأنظار بجاكيت ملون مطبوع برسوم التنين في شوارع نيويورك حفل محمد ثروت بمناسية ليلة النصف من شعبان عبر «يوتيوب»

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