حساب مزيف لعادل إمام على TikTok

القاهرة - لايف استايل
لوحظ الأيام الماضية تدشين حساب يحمل اسم الفنان عادل إمام على تطبيق TikTok الشهير والذي أنضم إليه عدد كبير من النجوم مؤخراً لكسر ملل العزل المنزلي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
ونشر الحساب عدد من أعمال الزعيم مع وضع تعليقات طريفة عليها، بالإضافة إلى مقابلات تيلفزيونية قديمة له تجمعه بعائلته.
لكن علمنا من مصادر خاصة بتطبيق TikTok أنه الحساب مزيف وليس حساب رسمي لعادل إمام ولا يمت له بصلة، وأن كل ما ينشر عليه مواد متوفرة عبر الإنترنت.
من ناحية أخرى يشارك الفنان عادل إمام في دراما رمضان 2020 بمسلسله "فلانتينو" ويشاركه البطولة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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