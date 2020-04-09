شكرا لقرائتكم خبر عن "صابر وراضى".. سمية الخشاب تعود لـ أحمد آدم بعد غياب 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة سمية الخشاب لتصوير فيلمها الجديد الذى يحمل عنوان "صابر وراضى" والذى يجمعها مع النجم أحمد آدم بعد غياب 5 سنوات عن السينما، لكن الأوضاع التى تشهدها مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، أوقفت تحضيراته فى الوقت الحالى، ويعود صناع الفيلم لتحضيراته مرة أخرى بعد شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد نبوى، وإخراج أكرم فريد.

وكان صناع الفيلم قد قرروا البدء فى تصوير الفيلم خلال الفترة الحالية للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، على أن يتم تصويره بعدد صغير من الفنيين ومديرى التصوير فى إطار الوقاية من كورونا، لكنهم فضلوا تأجيل التصوير فى انتظار تجاوز هذه الأزمة بسلام.

وكانت آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك في بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عرض العام الماضى في السينمات، ودارت أحداثه في في قالب من الكوميديا، حيث ينشئ القرموطي هذه المرة مقبرة لأجداده القراميط، ويجعلها مزارًا سياحيًا، ويحدد تذكرة لدخولها، مما يدخله في عدة مشكلات أهمها مع وزارة السياحة والآثار، وفي نفس الوقت تقوم صحفية بتصوير جريمة قتل لعصابة يبدو أنها تعمل في تهريب الآثار، وتصل الكاميرا ليد القرموطي، الذي يتورط مع الصحفية وتقوم العصابة بمطاردتهما.

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بينما كانت آخر اعمال سمية الخشاب السينمائية فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وشارك في بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنان أحمد رزق، وزنية ووفاء عامر ومحمد لطفى وآخرون من النجوم والذى عرض في عام 2015.

وتقع أحداث الفيلم كلها في يوم واحد في المولد الشعبي المقام لسيدنا عرش الدين، مستعرضًا عالم هذا المولِد، والأحداث المُصاحبة له من حلقات ذكر، وطقوس دينية مختلفة، ويُسْرَد علينا ذلك من خلال مجموعة من القصص والحكايات التي تحدث سواء للقائمين والعاملين في هذا المولد، أو للزائرين خلال ذلك اليوم.