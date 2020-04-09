شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يكشف عن استضافة "طفل أسوان" فى برنامج "كل يوم" مع بسمة وهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب الشعبى عمر كمال، عن استضافة الإعلامية بسمة وهبة، للطفل عبد الله أحمد عبد الرازق، ابن محافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو تبرز موهبة الطفل الصغير فى الغناء.

ونشر عمر كمال، مقطع فيديو للطفل عبد الله، وهو يغنى أغنية "الليلة يا سمرا" للنجم محمد منير، وكتب فى تعليقه على الفيديو: "النهاردة.. عبد الله هيطلع مع الإعلامية بسمة وهبة.. الساعة 9 على قناة oN.. عبد الله صعيدى شبهنا وخجول ومحترم جدًا وبيجى من الصعيد من الأقصر وأسوان لمصر عشان فرصة ظهور.. دعموه النهاردة واتفرجوا عليه يستحق دعمكم".

يأتى هذا بعدما انتشرت كثير من مقاطع الفيديو، خلال الفترة الماضية، للطفل "عبد الله أحمد عبد الرازق" الذى اشتهر بالغناء مع الجردل فى محافظة أسوان، وسرعان ما ذاع صيته بشكل كبير بعد غنائه لأغنية "يا كورونا مالك ومالنا" التى حظيت على عشرات الآلاف من المشاهدات فى فترة زمنية قصيرة.

ويشار إلى أنه فى مقطع فيديو جديد، ظهر الطفل الملقب بـ "طفل الجردل"، مع مطرب المهرجانات الشعبى عمر كمال، الأربعاء، داخل سيارته، وهما يغنيان أغنية "بنت الجيران" سوياً، بالإضافة إلى غنائهما أغنية "يا كورونا مالك ومالنا".

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ونشر مطرب المهرجانات، مقطع الفيديو الذى ظهر فيه بصحة طفل أسوان "عبد الله"، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام وهما داخل سيارته ويقومان بالغناء، ليحظى بعدد مشاركات كبير لصوت الطفل العذب.

الطفل عبد الله أحمد عبد الرازق، الشهير بـ"عبد الله الكلحاوى" ابن محافظة أسوان وتحديدًا قرية كلح الجبل مركز إدفو، والذى أصبح حديث السوشيال ميديا بعد أن حقق فيديو له يغنى فيه "بنت الجيران" ماسكاً بيده "الجردل" تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.









الطفل عبد الله يبلغ من العمر 13 سنة، ويدرس بالصف الثالث الإعدادى، ينتمى لأسرة بسيطة مكونة من 5 أفراد، إلا أنه الوحيد من بين أشقائه الذى أحب الغناء ومارس موهبته بالغناء مبكرًا بعد أن أصبح بارعًا فى حفظ كلمات الأغانى سريعًا.

ويمارس الطفل موهبته فى الغناء وسط أسرته وأطفال الجيران وبعد المهتمين من الكبار، ممسكًا بيده "جردل بلاستيك" ويردد أشهر الأغانى فى مصر، وسط تصفيق وتحية من الجالسين حوله.



