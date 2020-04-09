شكرا لقرائتكم خبر عن قمرين × صورة واحدة.. سوسن بدر وشيرين رضا تخطفان قلب الجمهور بالأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت النجمة سوسن بدر، على جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة تجمعها مع الفنانة شيرين رضا، حيث ارتدت النجمتان ملابس بيضاء، وقد ظهرت سوسن بدر بـ"لوك" لون شعرها الأبيض.

وكتبت الفنان سوسن بدر، فى تعليقها على الصورة: "الصور دى مكنش المفروض تنزل دلوقتى.. بس أنا كان نفسى أنزل حاجة جميلة وإيجابية اليومين دول وملقتش أجمل من صورى مع حبيبتى شيرين رضا"، فيما تفاعل عدد كبير من الجمهور ونجوم الفن مع الصورة، منهم الفنان شريف رمزى، الذى علق: "وحشتينى وحشة مش طبيعية زى القمر فى الصورة وصورة تجنن".





ومن جانبها، قالت منى زكى، فى تعليقها على الصورة: "تجننوا.. بحبك موت وحشتينى"، كما شاركت الفنانة إيمان العاصى، فى التعليقات، وقالت: "أحببتها كثيرًا.. رائعة"، وقال المطرب الشاب شادى شامل "إيه اللذاذة دى يا حلوين".

يأتى هذا بعد أيام قليلة، من نشر النجمة سوسن بدر، صور "فوتوسيشن" جديد، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت سوسن بدر، بالحجاب مرتديه بلوزة باللون الأسود، كما طالبت من متابعيها عدم الخروج من المنزل حتى مرور أزمة فيروس كورونا على خير، وكتبت قائلة: "يارب تكون كل الناس بخير و نخلينا فى البيت علشان بلادنا و علشان ولادنا".

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السيدة الذهبية - هو اللقب الذى أطلقه الجمهور على النجمة القديرة سوسن بدر، التى استهدفت قلوب الجمهور فى كل عمل تقدمه سواء سينمائياً أو درامياً، هى فنانة ذات طابع مميز، تعمل فقط من أجل اسعاد الناس الذى تعتبرهم ملاذها فى الحياة، كما وصفتهم بـ "عائلتها" على حد قولها، فما بالك أن تحب عائلتك فتحاول أن تقدم كل ما هو جميل فى سبيل سعادتهم .

وتشارك النجمة سوسن بدر النجم تامر حسنى، فى بطولة فيلم "مش أنا" ويشارك فى بطولته حلا شيحة، وماجد الكدوانى، وأخرون، إخراج سارة وفيق، كما تستعين النجمة ياسمين عبد العزيز بالفنانة سوسن بدر فى مسلسل "ونحب تانى ليه"، المقررعرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، كما تقدم دورا مهما فى مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، المقررعرضه فى رمضان ، تأليف محمد سلسمان عبد المالك، اخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى .

يشار إلى أن سوسن بدر انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "بخط الايد" بطولة النجم أحمد رزق، والذى عرض على شاشة dmc، وشارك فى بطولته ميرنا نور الدين، يسرا اللوزى، وآخرون، تأليف هالة الزغندى، اخراج شيرنى عادل .