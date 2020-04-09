شكرا لقرائتكم خبر عن العزل وسنينه.. سامح حسين بيلعب "بينج بونج" مع الحيطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل الفنان سامح حسين، العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى ممارسة لعبة تنس الطاولة "بينج بونج" فى منزله، ولكن بطريقة كوميدية، ونشر الفنان الكوميدى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال مباراته الخاصة للعبة "البينج بوج" داخل المنزل.

ظهر سامح حسين، وهو يمسك بمضرب "بينج بونج"، ويضرب الكرة التى تعود له مرة أخرى من منافسه فى اللعبة، لكن ما أن اتجهت الكاميرا للجهة الأخرى من الترابيزة كان المنافس الحائط، حيث وضع الفنان الكوميدى ترابيزة منزل عادية قرب الحائط ورسم فى منتصفها شريط بالخط الأحمر بدلًا من شبكة ترابيزة تنس الطاولة، ليتضح أنه كان يضرب الكرة فى الحائط ولم يكن ينافسه أحد، وفى نهاية الفيديو مرت الكرة من سامح الذى خسر نقطة، وقال "بردو خسرت"، فيما كتب فى تعليقه على الفيديو: "هنحارب الكورونا.. قاعد بالبيت".

ويشار إلى أنه كان قد سبق وشجع الفنان سامح حسين، بطريقته الكوميدية، جمهوره بالبقاء فى المنزل والالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك، خلال شهر مارس الماضى، مقطع فيديو مع إحدى بناته التى قامت برشه بالكلور، وعلق قائلاً: "تعامل مع أى شخص على إنه مصاب.. وتصرف مع كل الناس على إنك مصاب شكراً للأطباء.. هنحارب الكورونا.. قاعد بالبيت".

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وكان الفنان سامح حسين، شارك ابنته بمقطع كوميدى عبر حسابه بموقع انستجرام، حيث رشته بالكلور بعد قيامه بالسعال، وذلك عبر حسابه على انستجرام، قائلاً:"النهاردة اليوم الخامس ملتزما بالتواجد فى المنزل.. أشكر كل الناس اللى التزموا بالتعليمات ومانزلوش إلإ للضرورة القصوى.. وبشكر كل الأطباء ويارب أحفظهم ويعدى اليومين دول على خير"، وأضاف:"فيه تعليمات كتير أوى للوقاية من الكورونا، مخلص كل التعليمات أنك تتعامل مع كل الناس كأنك مصاب وتعاملهم على أنت اللى مصاب".

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين المسرحية، هى مسرحية "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل التى حلت محل الفنانة سهر الصايغ نظرا لانشغالها بتصوير عدة أعمال فنية فى الفترة الأخيرة، التى كانت اختتمت مسرحية "المتفائل" عروضها على المسرح القومى بالقاهرة بعد تقديم 75 ليلة عرض مسرحية، رفعت لافتة "كامل العدد"، فوصل عدد الحضور بكل العروض إلى 35 ألف متفرج.







