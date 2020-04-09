شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقدم بن أفليك لصديقته الجديدة سيارة SPORT احتفالا بعيد ميلادها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يقدم بن أفليك لصديقته الجديدة آنا دى أرماس هداية باهظة الثمن احتفالا بعيد ميلادها وهى سيارة SPORT؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات التى تنتشر حول النجوم العالمين، ووصفها بالقصة المختلقة، حيث أكد الموقع بعد التواصل مع مصدر مقرب من النجم الشهير، أنه فى حين أنه من الواضح أن دى أرماس وأفليك يستمتعان بعلاقتهما معا، فإن فكرة أنه يغرقها بالهدايا بما في ذلك سيارة رياضية فاخرة لا أساس لها من الصحة تماما، إضافة إلى أن أرماس تستطيع شراء سيارتها الرياضية الفاخرة إذا كانت تريد ذلك.

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بدأت الشائعة بنشر موقع "star" تقريرا يشير إلى أن علاقة نجم هوليوود الشهير وآنا دى أرماس تتطور بشكل مذهل وهو ما يلاحظة كل المحيطين بهما، حيث لم يستطع أى منهم التجول أو التسوق بدون الآخر، فهم دائما ملتزمين بالتواجد معا، من جهة أخرى أن دى أرماس ليس لديها أي مانع للقاء أطفال أفليك الثلاثة الذين أنجبهم من زوجته السابقة النجمة العالمية جنيفر جارنر.

وأكد مصدر للموقع أن بن أفليك أنفق الآلاف الدولارات على شراء المجوهرات والملابس الفخمة لصديقته الجديدة، بل إنه سيقدم لها سيارة sport بمناسبة عيد ميلادها في غضون أسبوعين".