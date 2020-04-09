شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس صناع "الفتوة" لـ ياسر جلال قبل عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صناع مسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، عن عدد كبير من صور كواليس العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ويظهر في الصور أغلب أبطال المسلسل على رأسهم ياسر جلال ومى عمر ورياض الخولى وأحمد صلاح حسنى، كما أظهرت الصور شكل منطقة الجمالية قبل 100، خاصة أن المسلسل تدور أحداثه في تلك الفترة.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل، البرومو الدعائى الأول للعمل، والذى ظهر فيه ابطال المسلسل بـ النبوت، والملاية اللف، واحتوى ايضاً على عدة أزمات بين كبير الفتوات، وكبير المدبح، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة .

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

ويسجل "الفتوة " التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدموا سوياً مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.

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