شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مسلسل ستيف كاريل الجديد Space Force فى 29 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكةNetflix عن أحدث مسلسلاتها الكوميدية "Space Force" وسيقوم ببطولته الممثل ستيف كاريل، على أن يصل المسلسل الجديد إلى شبكة البث فى 29 مايو المقبل، ويتكون من 10 حلقات، المسلسل سيدور حول مجموعة خيالية من الرجال والنساء مكلفين بتنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب الحقيقى لإنشاء فرع سادس من الجيش المعروف باسم قوة الفضاء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvserisfinale".



Space Force



Space Force

وأعلنت شركة "نيتفليكس" أن جريج دانيالز، كاتبة "أوفيس أند باركس آند ريكريشون"، شاركت فى كتابة المسلسل مع "كاريل" وستعمل كمنتجة منفذة للعمل.



Space Force

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Space Force



Space Force

وكان قد أمر ترامب بإنشاء قوة الفضاء في صيف عام 2018، وعلى الرغم من أن مطلبه خلق مجالا كبيرا من السخرية، فهو ليس أول رئيس يفكر في مثل هذه المنظمة، كان الكونجرس الأمريكي يحقق في إنشاء قوة فضائية تعود إلى فترة الحرب الباردة، وترامب هو أول من اقترح أن تكون القوة في فرع عسكري منفصل.

ويمكن أن تكلف قوة الفضاء ما يقرب من 13 مليار دولار في السنوات الخمس الأولى، وفقا لمذكرة من سكرتير القوة الجوية هيذر ويلسون.

وعلى الرغم من أن هذه التكاليف إلا أن ترامب أمر بإنشاء قيادة فضائية في الولايات المتحدة، والتي ستكون بمثابة سلطة لتنظيم جهود الجيش في الفضاء الشهر الماضي، وفقا لما نشره موقع "fortune".