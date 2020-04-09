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"أصيل".. أحمد شيبة يسجل أغنية "الفتوة" لـ ياسر جلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل أغنية مسلسل "الفتوة " للنجم ياسر جلال، والأغنية تحمل اسم "أصيل"، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي أشرف البرنس، وهندسة صوت محمد جودة، ومن المقرر طرحها فى الأيام القليلة المقبلة قبل بدء عرض حلقات المسلسل على قناة الحياة أو داخل أحداث المسلسل.

 

ويعرض المسلسل على شاشة الحياة ومن المتوقع أن ينافس العمل بقوة فى ظل ما يقدمه من مادة درامية جديدة، بالإضافة إلى أن الفنان ياسر جلال أصبح ورقة رابحة فى المواسم الرمضانية الأخيرة.

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مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى

 

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