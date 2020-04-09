شكرا لقرائتكم خبر عن "أصيل".. أحمد شيبة يسجل أغنية "الفتوة" لـ ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر
ويعرض المسلسل على شاشة الحياة ومن المتوقع أن ينافس العمل بقوة فى ظل ما يقدمه من مادة درامية جديدة، بالإضافة إلى أن الفنان ياسر جلال أصبح ورقة رابحة فى المواسم الرمضانية الأخيرة.
مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى
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