شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يوجه الشكر للأطباء والشرطة المصرية لمكافحتهم فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان ماجد المصرى، الشكر والتقدير للأطباء "جيش مصر الأبيض"، وللشرطة المصرية في مكافحتها لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في محاولة التصدي لتفشى هذا الوباء المنتشر في كل دول العالم.

ونشر ماجد المصرى فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: كل الشكر والتقدير لشعب مصر الحبيب والأطباء وطاقم التمريض المصرى ورجال الشرطة وكل الناس اللى بتحاول تحافظ على الشعب المصرى ربنا يحفظكم ويبارك فيكم.

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ويغيب النجم ماجد المصرى عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، والمخرج إبراهيم فخر، بينما عرض له آخر أعماله "بحر" من 60 حلقة وخاض به أولى بطولاته في الدراما، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

كما يستعد النجم ماجد المصرى بعد انتهاء العزل المنزلى لبدء تصوير مشاهده خلال أحداث مسلسل "الوجه الآخر"، والذي يقوم ببطولته في عالم الدراما للمرة الثانية بعد مسلسل بحر .

مسلسل "الوجه الآخر" يضم إلي جانب ماجد المصرى العديد من النجوم والنجمات مثل نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى، وهو سيناريو وحوار فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش.