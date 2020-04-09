شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: بنزل أكمل شغلى مضطرة وخايفة أخد عدوى كورونا عشان عندى ربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة بشرى إنها تواصل تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "قمر آخر الدنيا"، رغم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وخوفها على عائلتها خاصة أنها مريضة حساسية ربو، قائلة "مش مضطرة أنزل أشتغل، ممكن أقعد في بيتي مع ولادي خاصةً أن المسئوليات زادت عن العادى وبقيت بشتغل مدرسة كمان وده حمل أكبر عليا بس بنزل عشان الراجل اللى دافع فلوس في مسلسل وابتدي شغل قبل انتشار الفيروس ميخسرش".

وتابعت بشرى، فى بث مباشر مع متابعيها عبر حسابها فى إنستجرام، إنها خائفة للغاية وتتمنى أن تجلس فى منزلها ولا تخرج نهائيًا منه، كاشفةً عن طبيعة مرضها الذى يمنعها من الغناء قائلة "أنا مريضة ربو وعندي أزمة تنفسية طول السنة".

وتابعت بشرى: "أنا أقدر أستحمل وأكفى نفسي من المدخرات، بس كمان في عمال إضاءة وديكور ونضافة شغلتهم موسمية زيي ومش عاملين حسابهم على القعدة دي ومعندهمش مصدر رزق تانى".

وأضافت: "مش معنى إننا بنشتغل وبنكمل تصوير يبقى نتشتم أنا مش هقبل الشتيمة من حد، إنت بتنتقدني ليه مش من حقك، أنا كل يوم بخاف أكون لقطت عدوى من حد وأضر أهلي وفي ناس مناعتها قوية مش بتبان عليها الأعراض ممكن ينقل الفيروس".

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وتابعت: "بحتاج تنفس من فترة للتانية، وده اللى بيخلينى مبغنيش طول السنة عشان أزمة فى النفس، وبحاول أغنى فى الوقت اللى بكون بقدر فيه".

وتحدثت عن الأجور التي يحصل عليها الفنانون والهجوم عليهم قائلة: "اللي بياخدوا ملايين من الفن معدودين على الصوابع وبياخذوا هذه الأرقام لأسباب هي جلب الإعلانات لأن الدعاية على أسمائهم تأتى بإعلانات أكبر".

وردت على اتهامها وزملائها الفنانين بشأن ما يروجون له من تبرعات فواصلت قائلة: "إحنا في أيام مفيهاش مزايدات، الكل متساوى بسبب كورونا مفيش أفضلية لحد دي رسالة ربنا بعتهالنا إن كلنا في نفس المأساة".

وردت على آخر طالب بإلغاء مسلسلات رمضان فقالت: "ليه تتلغي قولي وجهة نظرك أنا مش مع إن يكون في موسم واحد طول السنة في رمضان وفعلًا بقى في مسلسلات طول العام ومنصات إلكترونية".