شكرا لقرائتكم خبر عن سلى نفسك فى العزل المنزلى.. سيلينا جوميز تطرح 3 أغانى على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، اليوم الخميس، 3 أغانى جديدة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، والأغانى التى طرحتها سيلينا من ألبومها الثالث هى: "Boyfriend" و "Souvenir" و "She"، وقد حصدت كل أغنية منهم على حدا قرابة 500 ألف مشاهدة خلال 4 ساعات فقط من طرحهم على الموقع الشهير.

ووفقًا لما نشر على موقع "billboard"، فإن جوميز سجلت ألبومها الفردى الثالث على التوالى على Billboard 200 فى وقت سابق من هذا العام مع الإصدار القياسى من ألبوم Rare ، الذى سبقه أغنية مميزة للمطربة الأمريكية الشابة هى أغنية "Lose You To Love Me" ، والتى كانت أول أغنية تحصد رقم 1 لنجمة البوب على قمة Hot 100 .

ويشار إلى أن النجمة العالمية سيلينا جوميز، كانت قد تصدرت قائمة " Billboard 200 " بألبومها الغنائى الجديد " Rare " وذلك اعتبارا من يوم 21 يناير الماضى، ووفقا لموقع " بيلبورد " الشهير، تم بيع افتتح 112.000 وحدة من الألبوم فى الولايات المتحدة الأمريكية بمجرد إطلاقه، وذلك وفقا لشركة Nielsen Music ، وهى وسيلة لتتبع مبيعات منتجات الموسيقى والفيديو فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

يذكر أن سيلينا جوميز شكرت أمس جمهورها على دعمهم الدائم لها، وذلك على طريقتها الخاصة، فقد نشرت سلينا جوميز البالغة من العمر (27 عام) على صفحتها الشخصية بـ "انستجرام " عددا من صور كليبها الجديد " rare"، وعلقت على الصور فكتبت: " أتمنى أن يكون الألبوم قد نال اعجابكم، أريد فقط أن أشكركم على دعمهم الدائم لى ومجموعة هذا العمل ، فحقا هذا يعنى الكثير بالنسبة لى ، وإليك بعض الصور من كليبى الجديد " Rare " .