شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حفلان "أون لاين" للتونسية غالية بن على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة التونسية غالية بن على، اليوم الخميس، حفلين موسيقيين "أون لاين" الأول فى تمام الساعة الثامنة مساء، والحفل الثانى الساعة 10 مساء على صفحة غالية بن على الرسمية على إنستجرام، ضمن سلسلة من حفلات النجوم لتشجيع جمهورهم على البقاء فى المنزل.

كانت المطربة التونسية غالية بن على قد كشفت عن تفاصيل أغنيتها الجديدة التى ستغنيها لمصر فى الفترة المقبلة، موضحة أنها من كلمات منتصر حجازى، وستكون ممزوجة بإيقاعات المهرجانات.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى أحمد مجدى فى برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قصيدتها عن أم الدنيا ستكون باللهجة المصرية.

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وأكدت غالية بن على، أنها لا تفهم كلمات المهرجانات، وانطباعها عنها أنها كلمات شعبية تخرج من واقع مصرى حقيقى وتعوض ما كان يقدمه أحمد عدوية قديما، مشيرة إلى أنها تحترم المهرجانات أكثر من أغانى الراب المقلدة من الغرب.

وذكرت المطربة التونسية غالية بن على، أنها فى البداية كانت تغنى بدون احتراف وكان طابع الأغانى العربية باللغة الفصحى يستهوى كل من يستمع إليها، لافتة إلى أن أحد الأشخاص من بلجيكا عرض عليها المشاركة فى إقامة احتفالية غنائية تزامنا مع مرور 10 سنوات على إنشاء أحد مشروعاته.

وقالت المطربة غالية بن على، إنها عندما فتحت عيناها على الحياة كانت فى أوروبا، ولكن أبويها كانا مرتبطين بمصر وعاداتها، مشيرة إلى أن والدتها أثناء وجودها فى فرنسا كانت مجنونة بكل ما هو مصرى مثل عبد الحليم وأم كلثوم وغيرهما.

وأضافت أنها كانت موجودة فى أوروبا، ولكنها تعيش حياتها وكأنها فى مصر وتتغنى بالكلمات المصرية وتتناول الأكل المصرى، موضحة أنها كانت تحب تونس والهند ولكنها تجد نفسها فى مصر وتجد كل ما ينقصها فى أم الدنيا.