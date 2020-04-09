شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مسلسلات الـ45 حلقة خارج دراما رمضان وأحمد صلاح حسنى استثناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا على انطلاق موسم دراما رمضان لعام 2020، وهو الموسم الأهم لصناع الدراما والنجوم، لاسيما أنه يحظى بنسب مشاهدة كبيرة، كما أنه الموسم المعتاد لدى الجمهور لمشاهدة فيه الأعمال الدرامية الجديدة، إلا أن هذه الفكرة أصبحت تتغير بعض الشىء فى العامين الماضيين بعدما اتجهت شركات الإنتاج لتقديم مسلسلات تعرض على مدار العام وعدم الاقتصار على شهر رمضام فقط.

فكرة تقديم مسلسلات بعيداً عن شهر رمضان وهو م يسمى الـ off session لاقت ترحيباً كبيراً من الفنانين بعدما كان هناك تردد من بعضهم، لكن التجربة أثببت أن الأعمال التى تعرض على مدار العام تحظى بمشاهدة كبيرة من قبل الجمهور، وأصبحت فكرة التواجد فى رمضان لا تشكل هاجسا للنجوم مثل الماضى وهو ما يحدث هذا العام، حيث إن غالبية الفنانين الذين قدموا مسلسلات من بطولتهم وعرضت مؤخراً لا يتواجدون فى دراما رمضان المقبل.

البداية بالفنانة ماجدة زكى التى يعرض لها حالياً مسلسل "قوت القلوب" على قناة الحياة، فيحقق العمل نجاحاً جماهيرياً جيداً منذ انطلاق عرضه، خاصة أنه يناقش موضوعاً اجتماعياً له علاقة بالعائلة وموجود فى كل البيوت المصرية، ومع ذلك فتغيب عن الظهور فى دراما رمضان المقبل رغم أنها تشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" مع النجم أحمد عز ولكنه لن يتم عرضه فى رمضان هذا العام.



ماجدة زكى على بوستر قوت القلوب

"قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

نفس الأمر بالنسبة للفنان محمد رجب فيغيب عن الدراما فى شهر رمضان المقبل، وذلك رغم تحقيقه نجاحا كبيراً فى الفترة الماضية بمسلسله "الأخ الكبير" من نوعية الـ 45 حلقة وعرض على شاشة cbc، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

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محمد رجب الأخ الكبير

أيضاً الفنان أحمد رزق قدم مؤخراً مسلسل "بخط الإيد" وعرض على قناة dmc ولاقى نجاحاً ملحوظاُ، إلا أنه يغيب عن المشاركة فى دراما رمضان المقبل، والعمل من نوعية الـ45 حلقة وتأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف.



أحمد رزق على بوستر بخط الايد

وكذلك الفنانة حنان مطاوع التى قدمت بطولتها الأولى فى مسلسل "بت القبايل" مع المخرج حسنى صالح والذى انتهى عرضه مؤخراً على شاشة قناة الحياة وحققت به نجاحاً جيداً، تغيب عن الظهور فى دراما رمضان المقبل، رغم مشاركتها فى بطولة مسلسل "القاهرة كابول" مع خالد الصاوى وطارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وإخراج حسام على ولكن العمل خرج من العرض فى شهر رمضان المقبل.



حنان مطاوع فى بت القبائل

الفنانة أسماء أبو اليزيد تنضم للقائمة أيضاً، وذلك بعدما قدمت بطولتها الأولى فى مسلسل "الآنسة فرح" والذى تم عرضه مع بداية العام الجارى وحقق نجاحاً مميزاً، تغيب عن المشاركة فى دراما رمضان المقبل، رغم أنها من الفنانات اللاتى أصبحن يتواجدن بقوة فى مسلسلات رمضان من كل عام وكان آخر اعمالها فى رمضان الماضى "هوجان" مع محمد امام.



اسماء ابو اليزيد

ويعد الفنان أحمد صلاح حسنى الاستثناء الوحيد فى هذه القاعدة، حيث قدم مسلسل "ختم النمر" وخاض به أولى بطولاته المطلقة فى الدراما واستطاع تحقيق نجاح جيدا فى الأشهر الماضية، قرر التواجد فى دراما رمضان المقبل بمسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال ليكون الفنان الوحيد الذى قدم بطولة عمل فى الـ off sessions ويتواجد فى دراما رمضان.



احمد صلاح حسنى