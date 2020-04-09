- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
كعادتها أثارت الفنانة الهندية اورفاشي راوتيلا، الضجة من خلال أحدث صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، مما تسبب في تعرضها لهجوم كبير بسبب تلك الجرأة خلال الحجر الصحي بفيروس كورونا.
وظهرت ممثلة بوليوود المثيرة للجدل، بمايوه بكينى، استعرضت فيه جمال قوامها أمام جمهور مواقع التواصل الإجتماعي.
اورفاشي راوتيلا، التي ظهرت لأول مرة في التمثيل مع فيلم Singh Saab the Great “سينغ صعب العظيم”، الذي صدر في عام 2013. غالباً ما تصدرت عناوين الصحف بسبب صورها المثير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نستطيع أن نشاهدها بشكل مثالي بظهر مكشوف.
بدت رواتيلا براقة مع مكياج العيون الداكنة استايل الشعر الطويل ، وقد علقت على الصورة، قائلة ” عاني من الملل في المنزل بسبب فيروس كورونا”.
تخضع اورفاشي حاليًا لحظر على مستوى الدولة في الهند تم تنفيذه من قبل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اورفاشي راوتيلا تتحدى ملل الحجر المنزلي باستعراض رشاقتها على انستقرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.