اورفاشي راوتيلا تتحدى ملل الحجر المنزلي باستعراض رشاقتها على انستقرام

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كعادتها أثارت الفنانة الهندية اورفاشي راوتيلا، الضجة من خلال أحدث صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، مما تسبب في تعرضها لهجوم كبير بسبب تلك الجرأة خلال الحجر الصحي بفيروس كورونا.

وظهرت ممثلة بوليوود المثيرة للجدل، بمايوه بكينى، استعرضت فيه جمال قوامها أمام جمهور مواقع التواصل الإجتماعي.

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اورفاشي راوتيلا، التي ظهرت لأول مرة في التمثيل مع فيلم Singh Saab the Great “سينغ صعب العظيم”، الذي صدر في عام 2013. غالباً ما تصدرت عناوين الصحف بسبب صورها المثير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نستطيع أن نشاهدها بشكل مثالي بظهر مكشوف.

بدت رواتيلا براقة مع مكياج العيون الداكنة استايل الشعر الطويل ، وقد علقت على الصورة، قائلة ” عاني من الملل في المنزل بسبب فيروس كورونا”.

تخضع اورفاشي حاليًا لحظر على مستوى الدولة في الهند تم تنفيذه من قبل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الأسبوع الماضي.