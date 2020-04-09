هل أصيبت ابنة أجاي ديفجان بكورونا؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير حول اصابة الممثل الهندي اجاي ديفجان وابنته نيسا من الفنانة المعروفة كاجول بفيروس كورونا بعد عودتها من سنغافورة، حيث تدرس.

وقد أفادت تقارير أن بعض الاعراض التي تشمل فيروس كورونا قد ظهرت على نيسا، لذا هرعت كاجول إلى المستشفى برفقتها.

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ومع ذلك، دحض الممثل والوالد أجاي ديفجان كل هذه التقارير، ووصفها بأنها غير صحيحة ولا أساس لها، واضطر الممثل الى اللجوء الى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لنفي هذه الشائعات.

كتب أجاي نافيا كل ما تم تداوله: “شكرًا لكم على السؤال، كاجول Kajol و نيسا Nysa بخير تمامًا، إن الشائعات حول صحتهما لا أساس لها من الصحة وغير صحيحة ولا أساس لها”.

في سياق آخر،وعلى جبهة العمل، من المتوقع أن يظهر الممثل بعد ذلك في أحدث أعماله الفنية Sooryavanshi ومن إخراج المتألق Rohit Shetty روهيت شيتي و الفنان اس اس روميولي SS Ramouli’s إلى جانب رام تشارن Ram Charan ، وعلياء بهات Alia Bhatt.