هريثيك روشان الكتب المدرسية بالهند

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قررت وزارة التعليم في الهند إدراج رحلة نجم بوليود هريثيك روشان مع صعوبة النطق “التلعثم” لتدريسها للتلاميذ لتكون قصة إلهام لهم للتغلب على الصعوبات.

وظهرت روشان مؤخراً في الكتب الدراسية للصف السادس في المدارس الهندية، تحت فصل بعنوان من الثقة بالنفس، في كتاب تعليم القيم.

وتم طرح هذا الكتاب في المدارس بولاية تاميل نادو، وكان أحد مستخدمي موقع التاول الاجتماعي تويتر قد شارك الشيء نفسه، يقول “شعرت بالملل، لذلك كنت أقرأ كتابًا لابنة أخي، لقد فوجئت برؤية هذه الصفحة.

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انتشرت صورة للقصة على شبكة الإنترنت وتروي القصة كيف كان هريثيك حريصًا على أن يصبح ممثلاً، مع القوة والإرادة المطلقة، تمكن الممثل من الانتصار على عقبات حياته.

على صعيد العمل، حقق هريثيك عام 2019 نجاحا كبيراً مع فيلمين هما War ‘’ و Super 30، ومن المثير للاهتمام أن فيلم “سوبر 30” قد جسد فيه شخصية دور أستاذ الرياضيات.

حاليًا في حالة الإغلاق ، انتقلت زوجة هريثيك السابقة سوزان خان Sussanne Khan مؤخرًا إلى منزله في جوهو حتى يتمكن أطفالهم من الإقامة مع كلا الوالدين أثناء الحجر الصحي.