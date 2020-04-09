تبرعات كارينا كابور وسيف علي خان تغضب جمهورهما

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أعلنت ممثلة بوليوود كارينا كابور عبر حسابها بموقع إنستغرام ، أنها ستقوم مع زوجها سيف علي خان بالتبرع لليونيسف و منصة GIVE INDIA للتبرعات و الرابطة الدولية للقيم الإنسانية (IAHV) ، في المعركة ضد جائحة كورونا COVID-19 المميت.

نجمة بوليود قالت في تعهدها: “بمثل هذه الأوقات الصعبة، نحتاج إلى أن نتكاتف ونساعد بعضنا البعض، لقد اتخذنا خطوات للقيام بذلك، وتعهدنا بدعم اليونيسف، والرابطة الدولية للقيم الإنسانية (IAHV).،منكم من يستطيع أن يحذو هذا الحذو ونقف متحدون، تحيا الهند، كارينا، سيف وتيمور”.

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لكن ما أثار عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض النشطاء في الهند، أن الثنائي البوليوودي الشهير فضّل التبرع للوكالات العالمية على صندوق طوارئ رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

على الرغم من أن العديد من معجبيها أشادوا بلفتتها النبيلة، إلا أن البعض الآخر انتقد القرار. وعلق أحد المستخدمين قائلاً: “يا لها من طريقة لتجنب التبرع لقضية هندية ولا يزال يطلق عليها فعل الخير”، كما سأل مستخدم آخر مباشرة: “لماذا لا تتبرعان لصندوق مودي للطوارئ”.

و أعرب مستخدم آخر منتقدا نجمة بوليود : “بيبو لا يهتم بأزماتنا الداخلية وصندوق الطواري الوطني”، فيما قال مستخدم آخر: “من الواضح أنك لن تقدم شيئًا لـ صندوق مودي. لماذا اليونيسف؟ للدعاية؟”.