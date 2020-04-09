بريانكا شوبرا تتبرع لضحايا كورونا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أنشأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت سابق صندوقًا خاصًا يسمى مساعدة المواطنين وإغاثة حالات الطوارئ (PM-CARES)، وهي مؤسسة خيرية عامة تساعد في حالات الطوارئ مثل تفشي الفيروسات التاجي الحالي.

تقدم العديد من مشاهير بوليوود لدعم مبادرة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لتمويل مختلف المبادرات للتعامل مع الفيروس التاجي في البلاد. ممثلة بوليوود بريانكا تشوبرا وزوجها الأمريكي نيك جوناس أحد الذين انضموا للصندوق.

وقالت بريانكا شوبرا، عبر حسابها على إنستجرام ، إنها وزوجها نيك جوناس يشعران أن هناك كثير من الناس في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى “دعمهم” ، لذا كان من المهم بالنسبة لهم كزوجين التبرع للمنظمات التي “تساعد ذوي الدخل المنخفض والأسر المشردة ، ومساعدة الأطباء، وإطعام الأطفال “.

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وناشدت القادرين بقولها “إنهم بحاجة إلى دعمكم أيضًا، ونحن نناشدكم التبرع، لا يوجد مبلغ صغير جدًا، حتى لو كان دولارًا واحدًا، يمكننا معًا إحداث فرق”.

بريانكا تعهدت بمساعدة الذين فقدوا وظائفهم داخل صناعة الترفيه بسبب توقف تصوير الأفلام وسط توقف لمدة ثلاثة أسابيع على مستوى البلاد.

وسيستمر حظر التجول في البلاد، حتى 14 أبريل كخطوة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 32 شخصًا حتى الآن في الهند. كانت هناك 1،251 حالة نشطة حتى يوم الثلاثاء ، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة الاتحادية.

فيما أعلن ممثلو بوليوود أكشاي كومار وأنوشكا شارما وكارتيك آريان بالإضافة إلى العديد من الممثلين من صناعة السينما في جنوب الهند عن دعمهم لصندوق إغاثة رئيس الوزراء.