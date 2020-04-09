أيوشمان خورانا متعاطف مع العمال بسبب كورونا.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

منذ أن أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن إغلاق البلاد بسبب كورونا المتسجد، بدأت تقارير ترصد هجرات كبيرة للعمال من مدن مثل دلهي ومومباي، وهو ما يجعل أصحاب الأجر اليومي هم الأكثر تضررا من الأزمة الحالية بسبب فقدان الوظائف، مما أدى إلى دخولهم على وشك المجاعة.

من ناحيته، أعرب ممثل بوليوود أيوشمان خورانا عن أمله في أن ينتهي هذا الوقت العصيب على المجتمع قريبًا حتى تتمكن الشرائح الفقيرة من السكان من العودة إلى حياتهم اليومية.

الممثل، الذي اشتهر بأدواره في “Andhadhun”، والذي نال استحسان حكومي في حفل توزيع جوائز الفيلم الوطني لأدائه عن فيلم الفيلم Andhadhun، شارك على حسابه بوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أعرب فيه عن تعاطفه الكبير مع طبقة العمالة اليومية.

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يقول خورانا “الآلاف من العاملين بأجر يومي، الذين فقدوا عملهم، ساروا مئات الكيلومترات من أجل العودة الى قراهم الأصلية في غياب الرزق من أماكن مثل دلهي ومومباي والعديد من المدن الصناعية في ولاية أوتار براديش و غوجارات وماديا براديش.

وأضاف بعد أن بدأت محنتهم في الظهور في وسائل الإعلام، رتبت الحكومة نقل العديد من هؤلاء العمال من أماكن مثل دلهي”.