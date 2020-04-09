هذا ما كان تخطط له رافينا تاندون أثناء الحجر الصحي.. فيديو

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
اكتشفت الممثلة الهندية رافينا تاندون Raveena Tandon ، طرق للترفيه عن نفسها أثناء إغلاق فيروس كورونا. عبر استخدام التطبيق الترفيهي الصيني TikTok.
تاندون تستمتع بقضاء وقتها، فهي لا تواجه التحديات الحظر فحسب، بل تنشر هذه الفيديوهات أيضًا، والأكثر من ذلك أن ابنتها رشا أصبحت شريكًا لها في مقاطع الفيديو الغريبة على TikTok .
ظهرت رافينا على تطبيق TikTok، ونشرت مشاركة أخرى حيث يمكن رؤيتها وهي تفعل تحدي “Flip The Switch”مع ابنتها، وهو عبارة عن التواجد أمام المرآة مع صديق أو قريب، حيث يقف شخصان أحدهما قريب من المرآة والآخر بعيد عنها، وبمجرد الغناء، يطفئ الضوء ويشتعل ليغير الشخصان في هذه الأثناء موضعهما وملابسهما وحركاتهما.
في سياق آخر، تم رفع دعوى قضائية ضد ممثلة بوليوود رافينا تاندون، والمخرجة فرح خان، والكوميدية بهارتي سينغ بتهمة إيذاء الإساءة لجماعة عرقية في برنامج تلفزيوني.
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