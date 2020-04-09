هريثيك روشان يقدم وجبات للمتضررين من كورونا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قرر الممثل هريثيك روشان تقديم وجبات مطبوخة تقدر بأكثر من مليون روبية، لبعض الغير قادين الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم في هذه الأوقات من الحجر الصحي الذي يفرضه حظر فيروس كورونا COVID-19.

وأشارت التقارير أن روشان سوف يستوفي متطلبات الطبخ للمحتاجين بالتعاون مع منظمة تدعى Akshaya Patra غير الحكومية، كما شاركت المنظمة على تويتر لتوجيه الشكر للنجم الكبير دعمه الكبير.

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وقالت في تغريدتها “نحن سعداء لمشاركةمؤسستنا نجم السينما الكبير معًا، سيسهل لنا المبلغ توفير وجبات مغذية وتويلها إلى منازل كبار السن والعمال بأجر يومي ومجموعات الدخل المنخفض في جميع أنحاء الهند، حتى موعد عودة الحياة الطبيعية”.

وتابع التغريدة: “نحيي المساعدة الفورية من السوبرستار هريثيك روشان في تقديم الإغاثة ودعم صحة ورفاهية جميع الهنود الذين يحتاجون إلى الرعاية. نشكركم بعمق على لفتتكم”.

ورداً على التغريدة، غرد هريثيك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أتمنى لكم القوة لضمان ألا ينام أحد في بلادنا جوعان، جميعكم أبطال خارقون حقيقيون على الأرض”.