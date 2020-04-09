ابنة شاروخان دروس الرقص الشرقي أثناء الحجر الصحي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

عادات سوهانا خان ابنة نجم بوليوود شاروخان، التي كانت تدرس في الخارج، وهي الآن في منزلها مع عائلتها خلال فترة منع التجول التي فرضت في البلاد بسبب فيروس كورونا.

ابنة شاروخان، التي أعلنت عن عزمها الاتجاه إلى مجال التمثيل كوالدها، حيث تدرس تجربة التمثيل، هي أيضًا من محبي الرقص الشرقي.

والآن بما أن خان البالغة من العمر 19 عامًا لا يمكنها الخروج لحضور دروس الرقص الشرقي برفقة مدربتها للرقص الشرقي سانجانا موثريجا، فقد قررت مواصلة تعلم الرقص عبر مواقع التواصل.

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شاركت مدربة الرقص سانجانا موثريجا Sanjana Muthreja لقطة شاشة من صف رقصها الشرقي مع تلميذتها سوهانا Suhana على على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram وكتبت: “نتحدى أنفسنا مع دروس الرقص الشرقي مع سوهانا”.

في وقت سابق، كانت المدربة المعروفة قد أشادت بتفوق وعلم سوهانا السريع في استيعاب حركات الرقص الشرقي، وأعربت عن تقديرها لها في هذه الكلمات: “إنها رشيقة للغاية وترقص بشكل جميل.

سوهانا طالبة في جامعة كولومبيا في نيويورك وعادت إلى مومباي في الوقت المناسب لإغلاق البلاد في الهند. درست سوهانا في مدرسة Dhirubhai Ambani الدولية في مومباي.