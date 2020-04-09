المغنية الهندية كانيكا كابور تتعافى من كورونا

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
غادرت مغنية Baby Doll كانيكا كابور من معهد سانجاي غاندي للعلوم الطبية (SGPGIMS) في لكناو يوم بعد اختبار سلبي لفيروس كورونا.
المغنية كانيكا كانت قد وصلت إلى الهند قادمة من لندن، وشخصت حالتها باصابة فيروس كورونا المستجد بعد الفحص في 20 مارس الماضي.
بعد هذا التشخيص ثم تم إدخال كانيكا إلى المركز الطبي ووضعها في الحجر الصحي في جناح خاص، وكانت قد أظهرت نتائج إيجابية لفيروس كورونا خمس مرات مما تسبب في قلق أسرتها التي قيل إنها لا تستجيب للعلاج.
ولكن مؤخرا جاءت نتيجة اختبار كانيكا سلبية وخرجت من المستشفى يوم الاثنين، وعادت إلى المنزل مع والديها.
كانت الممثلة قد أعلنت في رسالة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد زيارة قامت بها مؤخراً إلى العاصمة البريطانية لندن.
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