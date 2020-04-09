رغم كورونا.. سيرين عبدالنور ونجوم لبنان ينتفضون لعودة تصوير الأعمال الدرامية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالبت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بالعودة لتصوير الأعمال الفنية وذلك مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

سيرين عبدالنور، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “شو بيمنع نرجع عالتصوير طالما شركات الإنتاج اللبنانية نفذت كل الشروط الصحية لتحمينا وتحمي فريق العمل بإشراف فريق طبي متخصص.. وحجرت كل الفريق بفندق والكل أجرى فحص الكورونا.. لازم نرجع نصور مع إتباع أدق الشروط الصحية”.

وتشارك سيرين عبدالنور، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “دانتيل” وهو من بطولتها بمشاركة محمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.

Advertisements

وانضم عدد من نجوم لبنان لدعوة سيرين عبدالنور ومنهم الفنانة ماجي بوغصن، والتي قالت في تغريدتها: “شركات الإنتاج خفضت عدد فريق العمل وعملت فحوصات كورونا للكل وحجرت الفريق بفندق كل فترة التصوير بإشراف فريق طبي للتعقيم ومتابعة الحرارة كل يوم.. شو بيمنع إنو نرجع نصور متل ما صار بالإمارات ومصر؟ آلاف العائلات عم تعيش من ورا هالقطاع”.

والفنانة سينتيا صموئيل، والتي قالت في تغريدتها: “بس سؤال: إذا أخدوا شرك الإنتاج الاحتياط اللازمة و المطلوبة، ليش لحتى نوقفن عن التصوير؟ ليش لحتى نظلمهم و نظلم حالنا. الحياة لازم تكمل إذا الاحتياطات كانت موجودة”.

وقالت الفنانة نادين جبر: “مسلسلات رمضان مهددة بعدم العرض بسب عدم السماح لشرك الإنتاج بمتابعة التصوير، و فيه عيل عايشة من ورا هالمهنة! شو بيمنع نتابع التصوير مع اخذ جميع الاحتياطات الواجبة و حجر جميع طاقم العمل بمكان واحد من بعد خضوعن لفحص الكورونا؟”.

أما الفنان مازن معضم، فقال في تغريدته: “المسلسل مش بس ممثلين.. في فنيين وعاملين كتار بينطروا المسلسل لحتى يسترزقوا..وطالما شركات الإنتاج أخدت كل التدابير والاحتياطات اللازمة وعملت حجر لكل الفريق بفندق مع فحوصات الكورونا.. فما بيمنع انه نرجع على التصوير بأسرع وقت مع اتباع الشروط الصحية”.