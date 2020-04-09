The Speech Online مسابقة تدريبية عبر الانترنت

بالتعاون مع موقع “الخليج 365”، تقيم شركتي “Sky-High” و”Tawjih” مسابقة بعنوان “The Speech Online” هدفها تحسين وصقل مهارات التواصل وفن الخطابة مع نخبة من الإعلاميين والأكاديميين، وذلك أثناء الفترة الزمنية التي يلتزم بها الناس الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد لتلبية دعوة #خليك_بالبيت.

لمن يملك موهبة التقديم وفن الخطابة والراغب في الانتساب إلى هذه المسابقة التدريبية، ما عليه سوى تصوير فيديو يقلّ عن دقيقة واحدة (59 ثانية) وارسالها إلى لجنة التحكيم المؤلفة من دانيال عبيد والدكتور جمال فياض وجوزيف الحويك وجوزيف طوق وماريو عبود التي ستقيّم الفيديوهات وتختار الخمس الأفضل.

سيحصل الفائزون على دورات تدريبية مجانية تُعنى بالـ”Public Speaking” خاصة من المعنيين. كما سيستفيد كل مشارك من ملاحظات بنّاءة من لجنة التحكيم عبر بريده الإلكتروني.