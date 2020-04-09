فيلم قصير يجمع أميتاب باتشان بنجوم بوليوود

القاهرة - لايف استايل
تستمر حالة العزل المنزلي التي تعيشها أغلب الشعوب في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد، ويحرص فنانو العالم على توعية الناس بأهمية الإجراءات الوقائية ضد انتشار كوفيد- 19.
اجتمع مجموعة من نجوم بوليوود في فيلم قصير بمبادرة من الفنان الهندي أميتاب باتشان للتوعية بأهمية العزل المنزلي خلال هذه الفترة منعًا لتفشي الفيروس، وشارك في الفيلم كل من هؤلاء الفنانين عليا بهات، رانبير كابور، بريانكا تشوبرا.
نشرت صفحة برنامج "et بالعربي" الفيلم عبر صفحتهم على Instagram مترجمًا باللغتين العربية والإنجليزية.
لم تكن هذه هي المبادرة الأولى لنجوم الهند من أجل التوعية ضد فيروس كورونا ولكن سبقها تجارب أخرى قبل أسابيع.
أميتاب باتشان مغني وممثل ومنتج ومقدم برامج هندي حصل على شعبية واسعة في بداية السبعينات من القرن العشرين بأفلام مثل Zanjeer و Deewaar حيث عرف باسم الشاب الغاضب في السينما الهندية وظهر منذ ذلك الحين في أكثر من 180 فيلم في حياته المهنية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود.
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