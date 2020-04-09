فيلم قصير يجمع أميتاب باتشان بنجوم بوليوود

تستمر حالة العزل المنزلي التي تعيشها أغلب الشعوب في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد، ويحرص فنانو العالم على ‏توعية الناس بأهمية الإجراءات الوقائية ضد انتشار كوفيد- 19.‏

اجتمع مجموعة من نجوم بوليوود في فيلم قصير بمبادرة من الفنان الهندي أميتاب باتشان للتوعية بأهمية العزل المنزلي خلال هذه ‏الفترة منعًا لتفشي الفيروس، وشارك في الفيلم كل من هؤلاء الفنانين عليا بهات، رانبير كابور، بريانكا تشوبرا.‏

نشرت صفحة برنامج "et بالعربي" الفيلم عبر صفحتهم على Instagram مترجمًا باللغتين العربية والإنجليزية.‏

لم تكن هذه هي المبادرة الأولى لنجوم الهند من أجل التوعية ضد فيروس كورونا ولكن سبقها تجارب أخرى قبل أسابيع.‏

أميتاب باتشان مغني وممثل ومنتج ومقدم برامج هندي حصل على شعبية واسعة في بداية السبعينات من القرن العشرين بأفلام ‏مثل‎ ‎Zanjeer ‎و‎ Deewaar ‎حيث عرف باسم الشاب الغاضب في السينما الهندية وظهر منذ ذلك الحين في أكثر من 180 فيلم في ‏حياته ‏المهنية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود.‏

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