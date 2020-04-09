تشييع جنازة والدة المخرج معتز التوني وحماة عمرو الليثي

شُيعت، اليوم، جنازة السيدة ميرفت عبد الوهاب، والدة المخرج معتز التوني، وحماة الإعلامي عمرو الليثي رئيس شبكة تليفزيون النهار ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بمقابر طريق الفيوم.

وأقام صلاة الجنازة الشيخ رمضان عبد المعز، وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام لتوديع ميرفت إلى مثواها الأخير.

ومن أبرز الحضور المنتج تامر فتحي، بيومي فؤاد، محمد أسامة، مصطفى خاطر، محمد عد الرحمن، أحمد فتحي، محسن منصور، أوتكا وهشام ماجد، والاعلامي تامر أمين، والمنتج إيهاب طلعت وحرمه الفنانه شرين وجدي، والنائب البرلماني علاء عابد، ياسر الطوخي، ورئيس جامعة مصر للعلوم والتكنلوجيا، ونواب رئيس الجامعة و مجموعة من عمداء الجامعه ومديرين الإدارات بمجموعه قنوات النهار، ونائب رئيس الشبكة وأيضًا رئيس قطاع الانتاج ومن رجال الأعمال

أحمد البستاني وأحمد أبو شقره وأيمن ناصر، والمهندس محمود الشامي والمهندس مصطفى الشامي أمين صندوق نادي بلدية المحله، اللواء عماد الدمرداش وكيل المخبارات العامه، و مجموعه من المستشارين ومحامين العموم والنائب العام المساعد ومجموع من رئساء المحاكم ومجموعه من رؤساء الجمعيات الخيريه.

يذكر أن السيدة ميرفت عبد الوهاب، والدة المخرج معتز التوني، وحماة الإعلامي عمرو الليثي رئيس شبكة تليفزيون النهار ونائب رئيس جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، توفيت مساء يوم الأربعاء الماضي، وهي زوجة الإعلامي الراحل سمير التوني، رئيس قطاع الأخبار السابق.

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