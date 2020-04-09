وفاة جدة المطربة أنغام ووالدة المايسترو محمد على سليمان

توفيت منذ قليل، والدة المايسترو محمد على سليمان، جدة المطربة أنغام والموزع الموسيقى خالد سليمان، وتعيش المطربة أنغام حالة من الحزن على فراق جدتها، كما أنها ودعت منذ أيام الشاعر صلاح فايز الذى ساهم في نجوميتها ببداية مشوارها الغنائى.

وكانت أنغام قد أذاعت مؤخراً على صفحتها بموقع فيس بوك، حفلها الذى أقيم بمسرح المنارة بالتجمع الخامس، لتشجيع محبيها من مصر والوطن العربى على الجلوس بالمنزل، وكذلك تعويضا عن إلغاء الحفلات هذه الفترة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن المطربة أنغام كانت قد أحيت، مؤخرا، حفلا غنائيا فى دولة الكويت، حيث شاركت الفنان عبد الله الرويشد، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020، الذى أقيم على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى، وتألقت أنغام بباقة متنوعة من أغانيها المميزة، كما شاركت عبد الله الرويشد، غناء أغنية "لولا الملامة" للمطربة وردة الجزائرية.

فيما أحيت أنغام حفلًا غنائًيا على المسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو هانى فرحات، ضمن حفلات عيد الحب، بحضور نجوم الفن والرياضة، حيث رفع الحفل لافتة كامل العدد، وقالت عبر حسابها على إنستجرام: "أسعدتونى ويارب أكون أسعدتكم، كل سنة وأنتم طيبين".

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